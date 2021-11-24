Відома українська телеведуча Катерина Осадча показала кадри свого розкішного будинку в селищі Романків у Київській області, де вона живе разом із чоловіком та синами.

Як пише Politeka.net, 38-річна відома українська телеведуча Катя Осадча, яка вже понад 15 років веде програму "Світське життя", та популярний український актор, шоумен та телеведучий Юрій Горбунов живуть у селищі Романків неподалік Києва у котеджному містечку "Сонячна долина". Не секрет, що по-сусідству від Горбунова та Осадчої живуть відома українська співачка Настя Каменських із чоловіком – репером Потапом.

Осадча та Горбунов рідко показують свій будинок під Києвом, проте інколи на сторіс можна розгледіти екстер’єр та інтер’єр будинку. Так, цього разу Осадча записала сторіс, на яких показала двір та будинок. Як бачимо, на подвір’ї Юрія та Каті багато дерев, зокрема вічнозелених, які красиво присипало снігом.

Також Осадча показала, що вони вже встигли прикрасити свій будинок новорічними вогниками, створивши казкову атмосферу.

"Ось і офіційно можна починати підготовку до свят)", - написала телеведуча.

Рaніше Politeka писала, що актор зі "Скаженого весілля" зняв Горбунова в Парижі з невідомою брюнеткою: "Юрій?".

Нагадаємо, що Каменських виклала Осадчій, з ким зазвичай відзначає Новий Рік і чим вони займаються з Потапом 1 січня: "Піднімаємо келих і...".

A ще Politeka повідомляла, що Осадча засвітила інтер'єр їхнього з Горбуновим особняка по сусідству з Каменських і Потапом: унікальні кадри.