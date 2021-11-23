Відомий український ведучий Юрій Горбунов, який три місяці тому знову став батьком, активно приймає учстіе в різних зйомках і показує кадри з заходів в мережі.
Юрій Горбунов звик вести активний спосіб життя разом з дружиною Катериною Осадчою. Причому чоловіків ніколи не сидить на місці – постійно знімається в різних шоу, проектах і навіть серіалах.
Цього разу, поки дружина залишилася з дітьми в Україні, сам телеведучий полетів до Парижа. Там з 22 по 24 листопада проходить фестиваль "Дні українського кіно", під час якого будуть показані 5 нових стрічок.
Сеанси будуть проходити в кінотеатрі Cinéma Le Balzac, розташованому в самому центрі міста. Захід Юрій відвідав з товаришем, з яким раніше знімався в "Скаженому весіллі". Саме він і виклав кадри з Горбуновим, який зробив пам'ятне фото з різними колегами.
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"Юрій в Парижі" - підписав чоловік під кадрами.
Раніше в новому випуску " Танців з зірками», запрошеною зіркою стала екс-солістка групи Nikita Даша Астаф'єва. В публікації Горбань поділився спільним фото, на якому приобнімав Астаф'єву.
"Під час рекламної паузи, грандіозного півфіналу!! Чекаємо Дашу Астаф'єву на паркеті! Хотіли б її бачити в наступному сезоні?», - написавши Горбань.
Нагадавши, Осадча блиснула фігуркою в сукні з вирізами, Горбунов не стримав емоцій.
Як повідомляла Politeka, чоловік Осадчої Горбунов з сином на руках зворушив українців.
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