Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая показала кадры своего шикарного дома в поселке Романков в Киевской области, где она живет вместе с мужем и сыновьями.

Как пишет Politeka.net, 38-летняя известная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая уже более 15 лет ведет программу "Світське життя", и популярный украинский актер, шоумен и телеведущий Юрий Горбунов живут в поселке Романков недалеко от Киева в коттеджном городке "Солнечная долина". Не секрет, что по-соседству от Горбунова и Осадчей живут известная украинская певица Настя Каменских с мужем – рэпером Потапом.

Осадчая и Горбунов редко показывают свой дом под Киевом, однако иногда на сторис можно разглядеть экстерьер и интерьер дома. Так, на этот раз Осадчая записала сторис, на которых показала двор и дом. Как видим, во дворе Юрия и Кати много деревьев, в частности вечнозеленых, которые красиво присыпало снегом.

Также Осадчая показала, что они уже успели украсить свой дом новогодними огоньками, создав сказочную атмосферу.

"Вот и официально можно начинать подготовку к праздникам)", - написала телеведущая.

Ранее Politeka писала, что актер со "Скаженого весілля" снял Горбунова в Париже с неизвестной брюнеткой:" Юрий?".

Напомним, что Каменских выложила, с кем обычно отмечает Новый год и чем они занимаются с Потапом 1 января: "Поднимаем бокал и...".

A еще Politeka сообщала, что Осадчая засветила интерьер их с Горбуновым особняка по соседству с Каменских и Потапом: уникальные кадры.