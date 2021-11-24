Украинская певица Соня Кей, которая является племянницей легендарной артистки Софии Ротару, показала, как празднует день рождения в семейном кругу.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм у молодой звезды появилось видео торжества. Она праздновала день рождения в ресторане, где ей преподнесли подарок от шеф-повара.

В комментариях Соне оставили массу приятных и теплых слов. Не обошлось без вопросов. Поклонники заметили, что на празднике были все родственники девушки, но Ротару не было.

«Родня в сборе)», «Сонечка, с Днём Рождения! Пусть жизнь твоя всегда будет наполнена любовью, радостью, вдохновением! Пусть мечты сбываются, цели достигаются, желания исполняются! Тепло тебя обнимаю!», «Классно отмечаете!!! Отличного вечера!», «Где София Михайловна?! Все такие красивые», - пишут пользователи сети.

Как известно, 31-летняя Соня Кей с 2012 года строит карьеру певицы, но стать популярной ей до сих пор не удается.

Напомним, что Соня Кей рассказала об издевательствах, которые терпела: "У меня были синяки".

Как сообщала Politeka, Соня Кей показала, чем ее побаловал знаменитый муж: "Спасибо любимому".

Также Politeka писала, что Соня Кей в ярком костюме заставила любоваться своими формами: "Так стройнит".