Українська співачка Соня Кей (Соня Хлябич), яка доводиться племінницею легендарній виконавиці Софії Ротару, показала, чим порадував її чоловік на честь свята.

Соня Хлябич набирає популярність в Україні, повідомляє Politeka.net. Кар'єру зірка успішно поєднує з особистим життям.

Відомо, що артистка рік тому вийшла заміж за хокеїста збірної України Олега Петрова. Пара познайомилася на вечірці спільних друзів у Києві.

Закохані часто пояснюються в любові один одному, через соцмережі.

Цього разу Соня Кей показала, чим її вирішив побалувати чоловік на честь дня народження. На відео посеред кімнати вона відобразила коробку.

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"Вже хочу відкрити", - написала Соня Кей.

Пізніше артистка показала, що розпакувавши подарунок, виявила в ній парфуми.

"Спасибі коханому чоловікові", - зазначила вона.

"З Днем народження, любов моя!",- написав Петров, підкріпивши знімок, зроблений у весільних нарядах.

Про свій день народження Соня Кей також повідомила в пості.

"Happy Birthday to me! 🥰 🥰 🥰 ",- написала вона.

"Сонечка, щастя тобі у всіх проявах і ЗДОРОВ'Я❤🌹 🎉 🎂 🎁", " сонечка, з Днем народження! Будь здорова і щаслива!😘 🌷 🎂 ", "Будь щаслива і здорова❤️❤️❤️". - прокоментували користувачі Мережі.

Нагадаємо, племінниця Софії Ротару похвалилася красивим подарунком від чоловіка-хокеїста

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