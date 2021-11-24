Украинская певица Соня Кей (Соня Хлябич), которая приходится племянницей легендарной исполнительнице Софии Ротару, показала, чем порадовал ее муж в честь праздника.
Соня Хлябич набирает популярность в Украине, сообщает Politeka.net. Карьеру звезда успешно совмещает с личной жизнью.
Известно, что артистка год назад вышла замуж за хоккеиста сборной Украины Олега Петрова. Пара познакомилась на вечеринке общих друзей в Киеве.
Влюбленные часто объясняются в любви друг другу, через соцсети.
В этот раз Соня Кей показала, чем ее решил побаловать супруг в честь дня рождения. На видео посреди комнаты она запечатлела коробку.
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"Уже хочу открыть", - написала Соня Кей.
Позже артистка показала, что распаковав подарок, обнаружила в ней духи.
"Спасибо любимому мужу", - отметила она.
"С Днем рождения, любовь моя!", - написал Петров, подкрепив снимок, сделанный в свадебных нарядах.
О своем дне рождения Соня Кей также сообщила в посте.
"Happy Birthday to me! 🥰🥰🥰", - написала она.
"Сонечка, СЧАСТЬЯ тебе во всех проявлениях и ЗДОРОВЬЯ❤🌹🎉🎂🎁", "Сонечка, с Днём Рождения! Будь здорова и счастлива!😘 🌷 🎂", "Будь счастлива и здорова❤️❤️❤️". - прокомментировали пользователи сети.
Напомним, племянница Софии Ротару похвасталась красивым подарком от мужа-хоккеиста
Также Politeka сообщала, что племянница Софии Ротару перед сном порадовала снимком из спальни