Звезда была очень рада

Украинская певица Соня Кей (Соня Хлябич), которая приходится племянницей легендарной исполнительнице Софии Ротару, показала, чем порадовал ее муж в честь праздника.

Соня Хлябич набирает популярность в Украине, сообщает Politeka.net. Карьеру звезда успешно совмещает с личной жизнью.

Известно, что артистка год назад вышла замуж за хоккеиста сборной Украины Олега Петрова. Пара познакомилась на вечеринке общих друзей в Киеве.

Влюбленные часто объясняются в любви друг другу, через соцсети.

В этот раз Соня Кей показала, чем ее решил побаловать супруг в честь дня рождения. На видео посреди комнаты она запечатлела коробку.

"Уже хочу открыть", - написала Соня Кей.

Позже артистка показала, что распаковав подарок, обнаружила в ней духи.

"Спасибо любимому мужу", - отметила она.

"С Днем рождения, любовь моя!", - написал Петров, подкрепив снимок, сделанный в свадебных нарядах.

О своем дне рождения Соня Кей также сообщила в посте.

"Happy Birthday to me! 🥰🥰🥰", - написала она.

"Сонечка, СЧАСТЬЯ тебе во всех проявлениях и ЗДОРОВЬЯ❤🌹🎉🎂🎁", "Сонечка, с Днём Рождения! Будь здорова и счастлива!😘 🌷 🎂", "Будь счастлива и здорова❤️❤️❤️". - прокомментировали пользователи сети.

Напомним, племянница Софии Ротару похвасталась красивым подарком от мужа-хоккеиста

Также Politeka сообщала, что племянница Софии Ротару перед сном порадовала снимком из спальни