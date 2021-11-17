Певица Соня Кей, которая является двоюродной сестрой единственного сына Софии Ротару, показала себя в необычном образе, удивив видом в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Соня Кей - известная певица в Украине, которая недавно выпустила второй мини-альбом. Песни артистки прослушали сотни тысяч украинцев на Ютубе. Певица кроме этого ведет блог в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

В этот раз Соня опубликовала сторис, показав образ в желтом костюме с ушками.

"Воспоминания, 17 ноября, 2019 год", - написано было под фото.

"Добрый вечер", - написала Соня.

Фанаты написали комментарии под фото:

"Пусть в каждом дне будет как можно больше маленьких уютных радостей. Ведь маленькие радости – самые большие друзья настоящего счастья!", "Очень нравится этот костюм, он так стройнит. Правда ли не понимаю как в нем ходить к ветру, где он открывается?", "Красивенькая", "Супер".

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