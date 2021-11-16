Племянница легендарной артистки Софии Ротару и популярная певица Соня Кей (Соня Хлябич) огорошила признанием об абьюзивных отношениях.

О буллинге 30-летняя исполнительница рассказала в интервью Маше Виноградовой. Оказывается, над Соней издевался экс-бойфренд, более того, парень не только унижал ее морально, было и рукоприкладство.

С будущим бывшим возлюбленным племянница Ротару познакомилась в Великобритании, когда ей было 22 года. Спустя какое-то время они начали вместе жить в съемной квартире.

Соня призналась, что первый раз экс-бойренд поднял на нее руку, когда они вернулись домой после вечеринки с друзьями.

"Мы пришли домой, и что-то ему не понравилось с интонацией – не то что-то я сказала. Он меня ударил по лицу. Я упала в ванной. У меня были синяки", – рассказала певица.

Также Соня тащила на себе все хозяйство, включая финансовую часть - девушка оплачивала абсолютно все, даже совместный отдых. Продолжалось это два года.

Теперь певица удивляется, как так долго могла жить с абьюзером, который неоднократно унижал ее перед друзьями. Родители, к слову, тогда не знали о ее беде.

Сейчас Соня Кей счастлива в браке с хоккеистом Олегом Петровым - свадьба состоялась летом прошлого года.

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