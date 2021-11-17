Співачка Соня Кей, яка є двоюрідною сестрою єдиного сина Софії Ротару, показала себе в незвичайному образі, здивувавши виглядом в Instagram.

Як пише Politeka.net, Соня Кей-відома співачка в Україні, яка нещодавно випустила другий міні-альбом. Пісні артистки прослухали сотні тисяч українців на Ютубі. Співачка крім цього веде блог в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

Цього разу Соня опублікувала сторіс, показавши образ у жовтому костюмі з вушками.

"Спогади, 17 листопада, 2019 рік", - написано було під фото.

"Добрий вечір", - написала Соня.

Фанати написали коментарі під фото:

"Нехай в кожному дні буде якомога більше маленьких затишних радощів. Адже маленькі радості - найбільші друзі справжнього щастя!", "Дуже подобається цей костюм, він так струнить. Чи Правда не розумію як в ньому ходити до вітру, де він відкривається?", "Гарненька","Супер".

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