Співачка Соня Кей, яка є двоюрідною сестрою єдиного сина Софії Ротару, показала себе в незвичайному образі, здивувавши виглядом в Instagram.
Як пише Politeka.net, Соня Кей-відома співачка в Україні, яка нещодавно випустила другий міні-альбом. Пісні артистки прослухали сотні тисяч українців на Ютубі. Співачка крім цього веде блог в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
Цього разу Соня опублікувала сторіс, показавши образ у жовтому костюмі з вушками.
"Спогади, 17 листопада, 2019 рік", - написано було під фото.
Алла Пугачова зняла Галкіна в одному рушнику без нічого, епічне фото: "Купідон в тапках"
Штрафи до 23 тисяч гривень: Рада прийняла новий закон, що опинилося під забороною
Магнітна буря накрила українців: скільки триватиме удар і як уберегтися від наслідків
Сотні пацієнтів з ковідом "на кисні": харківські медики розповіли про ситуацію в лікарнях
Обірвалося життя знаменитого актора, колеги розчавлені горем: "Мій друг, тебе буде сильно не вистачати"
"Добрий вечір", - написала Соня.
Фанати написали коментарі під фото:
"Нехай в кожному дні буде якомога більше маленьких затишних радощів. Адже маленькі радості - найбільші друзі справжнього щастя!", "Дуже подобається цей костюм, він так струнить. Чи Правда не розумію як в ньому ходити до вітру, де він відкривається?", "Гарненька","Супер".
Нагадаємо, племінниця Софії Ротару зважилася розповісти про знущання, які терпіла
А ще Politeka повідомляла, що племінниця Софії Ротару не змогла стримати сліз після сімейної трагедії
Також Politeka писала, що племінниця Ротару в мереживах дозволила зазирнути до себе в спальню