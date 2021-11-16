Племінниця легендарної артистки Софії Ротару і популярна співачка Соня Кей (Соня Хлябич) приголомшила зізнанням про абьюзивні відносини.

Про булінг 30-річна виконавиця розповіла в інтерв'ю Маші Виноградовій. Виявляється, над Сонею знущався екс-бойфренд, більш того, хлопець не тільки принижував її морально, було й рукоприкладство.

З майбутнім колишнім коханим племінниця Ротару познайомилася у Великобританії, коли їй було 22 роки. Через якийсь час вони почали разом жити в орендованій квартирі.

Соня зізналася, що перший раз екс-бойренд підняв на неї руку, коли вони повернулися додому після вечірки з друзями.

"Ми прийшли додому, і щось йому не сподобалося з інтонацією - не те щось я сказала. Він мене вдарив по обличчю. Я впала у ванній. У мене були синці", - розповіла співачка.

Також Соня тягла на собі все господарство, включаючи фінансову частину - дівчина оплачувала все, навіть спільний відпочинок. Тривало це два роки.

Тепер співачка дивується, як так довго могла жити з абьюзером, який неодноразово принижував її перед друзями. Батьки, до речі, тоді не знали про її біду.

Зараз Соня Кей щаслива в шлюбі з хокеїстом Олегом Петровим - весілля відбулося влітку минулого року.

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