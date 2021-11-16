Племінниця легендарної артистки Софії Ротару і популярна співачка Соня Кей (Соня Хлябич) приголомшила зізнанням про абьюзивні відносини.
Про булінг 30-річна виконавиця розповіла в інтерв'ю Маші Виноградовій. Виявляється, над Сонею знущався екс-бойфренд, більш того, хлопець не тільки принижував її морально, було й рукоприкладство.
З майбутнім колишнім коханим племінниця Ротару познайомилася у Великобританії, коли їй було 22 роки. Через якийсь час вони почали разом жити в орендованій квартирі.
Соня зізналася, що перший раз екс-бойренд підняв на неї руку, коли вони повернулися додому після вечірки з друзями.
Софія Ротару на тлі чуток про важку хворобу збирається до Росії: "О боги..."
Вибухи гримлять на польському кордоні: застосовані гранати і водомети, кадри
Обірвалося життя знаменитого актора, колеги розчавлені горем: "Мій друг, тебе буде сильно не вистачати"
Кароль в сукні з розрізом від стегна показала свій талант на грузинських "Танцях з зірками": "Холостяк" Макацарія в захваті
Схудла на 20 кг солістка KAZKA Зарицька без комплексів показала фото з душу: "Насичений день"
"Ми прийшли додому, і щось йому не сподобалося з інтонацією - не те щось я сказала. Він мене вдарив по обличчю. Я впала у ванній. У мене були синці", - розповіла співачка.
Також Соня тягла на собі все господарство, включаючи фінансову частину - дівчина оплачувала все, навіть спільний відпочинок. Тривало це два роки.
Тепер співачка дивується, як так довго могла жити з абьюзером, який неодноразово принижував її перед друзями. Батьки, до речі, тоді не знали про її біду.
Зараз Соня Кей щаслива в шлюбі з хокеїстом Олегом Петровим - весілля відбулося влітку минулого року.
Раніше повідомлялося, племінниця Софії Ротару не змогла стримати сліз після сімейної трагедії: "був для мене найкращим..."
Також, племінниця Софії Ротару зважилася на хворобливе Одкровення: "Я не прищіпка до когось"
Politeka розповідала, племінниця Софії Ротару показала треш, який відбувається у неї в квартирі: "десь годину дивлюся..."