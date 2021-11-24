Известный украинский шеф-повар и ресторатор, победитель шоу «МастерШеф» Евгений Клопотенко рассказал поклонникам о своих мечтах.

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм мужчина отметил, что в детстве всегда с восторгом смотрел на отель в фильме «Один дома», не подозревая, что внутри него зарождалось желание.

«А когда взрослым увидел Похмелье в Вегасе, все понял. Понимание это заключалось в следующем: я хочу пожить в отеле с огромным широким номером. Вот прям чтобы дух перехватывало от пространства. И накануне своих 35-ти лет я об этом своем мальчишеском желании вспомнил. Посмотрел на того восьмилетнего Евгения и сказал ему «парень, мечтал? значит, все организую». В этом, наверное, и есть прекрасность в том, чтобы быть взрослым», - поделился своими впечатлениями Клопотенко.

По его словам, свой день рождения он отпраздновал с друзьями в Киеве, после чего улетел во Львов в отель мечты.

«Я из этого номера даже не выходил. Там хочется родиться, прожить долгую счастливую жизнь и умереть. Весь мир не нужен. Два джакузи, камин, огромная кровать, телевизор, терраса с оглядкой на весь красивый старый Львов, спальня, кабинет, самая мягкая мебель, с которой моему телу только приходилось взаимодействовать, СПА, lobby bar», - похвастался Клопотенко.

Напомним, что Евгений Клопотенко рассказал, почему до сих пор не женат: "Дети будут".

Как сообщала Politeka, Клопотенко рассказал о своих впечатляющих заработках: "Больше тех, кто работал".

Также Politeka писала, что Клопотенко тронул заявлением: "Украина – это босый, голый ребенок...".