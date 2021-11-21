Відомий український шеф-кухар і переможець проекту "МастерШеф" Євген Клопотенко порівняв Україну з маленькою дитиною і розповів про особливості її "виховання".

Як пише Politeka.net, шоумен присвятив новий пост у своєму Instagram Дню Гідності та свободи, який в Україні відзначають 21 листопада. У ньому Клопотенко поділився своїми думками про ситуацію в країні та її перспективи.

"Україна - це босе, голе дитя, в якого немає батьків. І от воно якось існувало у просторі, іноді просило про допомогу, іноді якісь добрі люди підходили й давали черевики, хтось там якоїсь грамоти намагався навчити, а хтось забирав їжу, що тому дитяті дали інші перехожі, і намагався вплинути на її ідентичність та навіяти огидні речі", - нагадав шеф-кухар.

За його словами, 21 листопада – річниця початку «Революції Гідності» - став переломним днем, коли "гідні люди помітили те заплакане, перелякане, голодне дитя, зібралися навколо нього і почали думати, як йому допомогти".

"МастерШеф" зазначив, що в цей день люди остаточно вирішили, що їм не все одно і вони несуть відповідальність за розвиток своєї країни. З тих пір вони "ростять її як вміють".

"Пробують і суворі, і занадто лагідні методи виховання. Дитина то кричить від того, що йому щось забороняють, обмежують його і дають розуміння кордонів, які не можна перетинати", - розповів Клопотенко.

Водночас він зазначив, що з часом помилки виправляються, тому він вірить у те, що з "дитиною"-Україною все буде добре.

Підписники шеф-кухаря бурхливо підтримали його пост, погодившись з такими словами.

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