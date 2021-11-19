Відомий шеф-кухар і переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко розповів Анатолію Анатолічу чому не одружений і як йдуть справи на особистому фронті.

Як передає Politeka.net, Євген Клопотенко є відомим шеф-кухарем. Він прославився завдяки своїй участі в проєкті "МастерШеф", де він показав свій талант і здобув перемогу.

Так, цього разу "МастерШеф" прийшов на інтерв'ю до Анатолія Анатоліча. Там він поділився фактами зі свого життя і відповів на найцікавіші питання. Він розповів, чому досі не одружений, і як йдуть справи на особистому фронті.

"Я думаю, що діти будуть. Просто я зараз взяв собі такий оборот. Зараз, я просто розумію, що я завантажений на 100%. А люди пишуть, що хочуть на 140%. Іноді, я не можу відповісти нічого, у мене немає фізично часу. Потрібно було мати дітей до того, як став відомим, коли мені було 25 років, ось це була б ідеальна схема", — поскаржився Євген Клопотенко.

Також, він відповів на питання Анатолія Анатоліча, чи перебуває у відносинах.

"Зараз я не в стосунках. Ну формально - ні, у мене є дівчатка, з якими я спілкуюся. Дуже багато дівчаток хочуть моєї уваги, а я не можу його дати стільки, скільки вони його хочуть", — розповів "МастерШеф".

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