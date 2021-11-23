Популярний кулінар Євген Клопотенко розповів про свої заробітки за кордоном і про те, скільки заробив у різних країнах.

Як повідомляє Politeka.net, відомий український шеф-кухар і суддя шоу "Майстер Шеф" Євген Клопотенко в інтерв'ю Анатолію Анатолічу розповів про свої заробітки за кордоном. Виявилося, що в різні періоди кулінар встиг попрацювати в Італії, Німеччині та США.

Так, серед іншого Євген розповів, що в Америці він заробив близько 6 тисяч доларів, половину з яких повернув батькам за квитки на літак. А ось в Німеччині заробітки вийшли взагалі цікаві - там кухар, по суті не працюючи, отримав більше ті, хто працював.

"Мене відправили в "Макдональдс". Це була моя перша робота, і це було таке... ти приходиш зелений, мови не знаєш. А вони кажуть, мовляв, давай, працюй. Тобі треба робити бургери. Я з другом зробив 90 тисяч бургерів за три місяці", - розповів Клопотенко.

А на питання про те, чи заробив щось на цій роботі, Євген розповів, що отримав травму і поки сидів удома, йому виплатили страховку. В цілому йому вдалося заробити близько 1800 Євро.

"Я три тижні сидів вдома, вони платили мені страховку. І я заробив більше тих, хто працював", - додав кухар.

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