Популярный кулинар Евгений Клопотенко рассказал о своих заработках за границей и о том, сколько заработал в разных странах.

Как сообщает Politeka.net, известный украинский шеф-повар и судья шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко в интервью Анатолию Анатоличу рассказал о своих заработках за границей. Оказалось, что в разные периоды кулинар успел поработать в Италии, Германии и США.

Так, среди прочего Евгений рассказал, что в Америке он заработал около 6 тысяч долларов, половину из которых вернул родителям за билеты на самолет. А вот в Германии заработки получились вообще интересные – там повар, по сути не работая, получил больше те, кто работал.

"Меня отправили в "Макдональдс". Это была моя первая работа, и это было такое… Ты приходишь зеленый, языка не знаешь. А они говорят, мол, давай, работай. Тебе надо делать бургеры. Я с другом сделал 90 тысяч бургеров за три месяца", - рассказал Клопотенко.

А на вопрос о том, заработал ли что-то на этой работе, Евгений рассказал, что получил травму и пока сидел дома, ему выплатили страховку. В целом ему удалось заработать около 1800 евро.

"Я три недели сидел дома, они платили мне страховку. И я заработал больше тех, кто работал", - добавил повар.

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