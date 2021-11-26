Телеведущая Катя Осадчая, которая улетела из Украины, показала, как наслаждается солнцем и похвасталась фигурой после родов.
Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая является успешной украинской телеведущей и супругой Юрия Горбунова. Недавно звезда родила третьего сына, но уже вернулась к работе. Не забывает Осадчая и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
В этот раз Катя опубликовала серию сторисов, в которых показала, куда улетела.
"Большинство проголосовали за Париж, но в Париже Юрий Горбунов, а я в Абу Даби, ОАЭ", - написала Катя.
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На еще одном сторис Катя показала, как изменилась погода. На первом фото был Киев в снегу, а на втором бассейн и зеленые деревья.
После этого Катя позировала перед зеркалом, хвастаясь фигурой в футболе
"Привет, лето. Есть шанс, что купальник достану. 26 градусов", - написала Катя под фото.
На еще одной записи Осадчая была уже в купальнике, наслаждаясь теплой водой в бассейне.
"Done (выполнено, - прим. ред.) Доброй ночи", - написала Катя.
Напомним, Осадчая с Горбуновым покинули Украину, разъехавшись в разные стороны
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