Кто бы мог подумать, что она сделает это!

Кейт Миддлтон, королевская мама троих детей, посетила лондонскую среднюю школу, где удивила, как учеников, так и директора Луизу Воден, неожиданно присоединившись к уроку.

Восьмиклассники в возрасте 12 и 13 лет как раз проходили азы нейробиологии и изучали развитие мозга человека, пишет издание People.

«Я никогда не думала, что она сделает это! Она была абсолютно естественной. Ей было действительно интересно то, что они говорили, и их мысли о материалах, которые они изучали. Она была очень вовлечена», - рассказала директор.

Также она отметила, что Кейт Миддлтон сумела расположить к себе учеников и дать им почувствовать себя с ней свободно, «читая язык их тела и зная, кто, возможно, немного колеблется и нервничает».

«Она задавала вопросы на языке, который они понимают. Она действительно занималась с ними и задавала отличные вопросы», — сказала Воден.

В конце визита Кейт Миддлтон сказала классу, что она была «очень впечатлена» знаниями, полученными в классе, и похвалила их за их работу.

«Вы действительно молодцы. Мне было очень интересно. Это моя настоящая страсть. Узнавать о мозге младенцев, о том, как развивается наш взрослый мозг и как наше раннее детство влияет на взрослых, которыми мы становимся», - сказала она.

Kate in the classroom! Back to school for the Duchess of Cambridge as she joined London students for a science lesson | Daily Mail Online https://t.co/qto8C1d7cE — Rebecca English (@RE_DailyMail) November 24, 2021

Большая часть общественной работы Кейт Міддлтон за последние 10 лет была сосредоточена на том, как проблемы, такие как зависимость, распад семьи, плохое психическое здоровье, самоубийства и бездомность, могут уходить корнями уходят в самые ранние годы жизни человека.

Став мамой 8-летнего принца Джорджа, 6-летней принцессы Шарлотты и 3-летнего принца Луи Кейт Миддлтон сосредоточилась на вопросах благополучия детей.

«Когда я только начинала - и я многому научилась за короткий период времени, работая с организациями, - я сама была очень наивна как родитель, относительно того, насколько важны именно ранние годы для будущего детей», - говорила Кейт в 2019.

Напомним, принц Гарри оконфузился рядом с властной Меган Маркл.

Как сообщала Politeka, Кейт Миддлтон хитро отомстила принцу Гарри в особенный для него день.

Также Politeka писала, что подруга Меган Маркл отомстила Кейт Миддлтон и принцу Уильяму за оскорбления: инцидент попал на видео.