Украинский хореограф и судья "Танців з зірками" Влад Яма показал, от кого унаследовал талант - видео облетело Сеть.

Так, 39-летний Влад Яма опубликовал свежие кадры в соцсети TikTok, на которых предстал вместе со своим отцом Николаем Петровичем и сыном Леоном, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Яма решил покорить TikTok-тренды всей семьей. Танцор с отцом и сыном исполнил зажигательный танец под пополярную песенку про "банан".

"Учиться никогда не поздно", - подписал он видео.

Пользователи с энтузиазмом обсуждают увиденное:

"Сыночек - копия дедушка 😍"; "Какой дебилизм"; "Папа 🔥"; "Superrr!!😍"; "Орлы"; "Видно, что сын и папа танцоры!"; "Дедушке первое место"; "Сынок супер, дед улет".

Отметим, родители Влада Ямы живут в Запорожье, откуда родом и сам судья "Танців з зірками". Николай Петрович работал начальником отдела образования Ленинской райадминистрации в Запорожье.

Хореограф, который уже давно живет в Киеве, частенько приезжает в гости к родителям, нередко с женой и сыном.

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