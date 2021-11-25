Звезда студии «Квартал 95» Евгений Кошевой показал на наглядном примере, какую одежду считает правильной, поделившись соответствующими кадрами в своем Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, комик поделился новыми сториз, повеселив своих подписчиков.

На кадрах рядом с Кошевым можно увидеть известного украинского телеведущего и юмориста Сергея Середу, который женат на певице MamaRika. Шоумен порадовал своего коллегу Кошевого своим нарядом.

На видео Середа подходит к Кошевому, и тот предлагает коллеге продемонстрировать зрителям, во что он одет.

«Давай, Серый, делая раз, делай два, делай три. Оп, видали? Это красиво. Вот человек правильные вещи носит, не то что некоторые. Красиво, Сереж», - произносит Кошевой.

Середа в это время расстегивает свою толстовку и демонстрирует белую футболку с изображением самого Евгения и надписью: «Верните Кошевого».

«Это ж это…«Дольче Жекана», - пояснил Середа.

Кошевой явно оценил его чувство стиля и назвал эту футболку «правильной».

Судя по подписи, дело происходило на съемках Improv Live Show. Ранее ведущим этого проекта был Кошевой, однако его сменил Александр Педан.

Напомним, Кошевой из «Квартал 95» отхватил после нового фото с дочерью.

Как сообщала Politeka, жена Кошевого из "Квартал 95" удивила видом после салона красоты.

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