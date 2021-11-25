Актриса Ольга Сумская, которая получила звания Народной и Заслуженной артистки Украины, показала новый образ, опубликовав несколько сторис в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская является популярной актрисой, которая почти 40 лет радует своей игрой в театре и кино. 55-летняя звезда также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится всем интересным.

На новых сторис Ольга Сумская была с патчами под глазами. Как можно заметить, актриса была совсем без косметики.

"На съемки", - написала Ольга.

На следующем сторис Ольга была уже в образе. Сумская надела необычную шляпу и перчатки. На еще одном фото звезда была уже с актрисой Алиной Коваленко.

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