Известная телеведущая и актриса Ольга Сумская, которая прославилась ролью "Роксоланы", показала себя и свою копию-дочь Антонину Паперную.
Как передает Politeka.net, Ольга Сумская является известной украинской актрисой. Она прославилась благодаря своей главной роли в сериале "Роксолана". Помимо этого она играла во множестве фильмов. У актрисы две дочери - страшая Антонина Паперная, которая сейчас живет в Подмосковье со своим мужем Владимиром Яглычем, и младшая - Анна Борисюк.
Так, на этот раз актриса опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Ольга Сумская сидит в машине и переглядывается со своей старшей дочерью от первого брака - Антониной Паперной. Она вышла замуж на российского актера и переехала к нему, где живет в Подмосковсье и воспитывает двух детей.
Стоит отметить, что они очень похожи внешне, и выглядят, как сестры-близнецы.
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