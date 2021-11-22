Известная телеведущая и актриса Ольга Сумская, которая прославилась ролью "Роксоланы", показала своих красоток-дочерей Антонину Паперную и Анну Борисюк на новом фото.

Как передает Politeka.net, Ольга Сумская дважды была замужем. У актрисы две дочери - страшая Антонина Паперная от первого супруга Евгения Паперного, и младшая - Анна Борисюк от нынешнего мужа Виталия Борисюка.

Антонина Паперная пошла по стопам звездных родителей и стала актрисой. Сейчас она живет в Подмосковье со своим супругом Владимиром Яглычем, экс-мужем Светланы Ходченковой. Пара воспитывает дочь Еву и сына Даниила.

Младшей дочери Ольги Сумской Анне Борисюк в марте 2021 года исполнилось 19 лет. Она студентка Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого.

В нових сторис Ольга Сумская показала фото, на котором две ее дочери позируют вместе.

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