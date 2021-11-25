Известная телеведущая и актриса Ольга Сумская, которая играла главную роль в сериале "Роксолана", показала свою младшую дочь Анну Борисюк.

Как передает Politeka.net, Ольга Сумская является известной украинской актрисой. Её визитной карточкой стала роль главной героини Роксоланы в одноименном сериале "Роксолана", который и принес ей большую популярность. Помимо этого она играла во множестве фильмов. Как известно, у неё есть две дочери - Антонина Паперная от первого брака, и Анна Борисюк - от второго.

Так, на этот раз актриса опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Сначала она показала себя в компании своего мужа и певца Виталия Борисюка. Супруги вместе уже более 25 лет. Как известно, у них есть 19-летняя дочь Анна.

Ольга Сумская засветила, как сейчас выглядит её дочь Анна на двух фото с разных ракурсов. И показала, на кого она больше похожа.

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