Украинская певица Злата Огневич, ставшая главной героиней шоу «Холостячка», которое уже приблизилось к полуфиналу, показала себе в смелых образах.
Как сообщает Politeka.net, кадрами она поделилась на своей странице в Instagram, и сделала интересное признание.
«Каждая встреча - неслучайна. Я верю в притяжение людей и крутой результат, который возникает после такого притяжения», - отметила Злата Огневич.
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Также Злата Огневич рассказала, о том, как принимает решения.
«Знаете, как я себя теперь проверяю? Закрываю глаза и ловлю ощущения- если внутри чувствую «расширение», соглашаююсь или беру «на подумать». Если же наоборот - всё сжимается внутри, я даже не рассматриваю. Это очень хорошо работает», - рассказала "Холостячка".
Злата Огневич вызвала восхищение пользователей Сети.
Напомним, победителя Холостячки "раскусили" после знакомства Златы Огневич с его родителями: «Пора завершать шоу»
Как сообщала Politeka, фаворит "Холостячки" Златы Огневич признался, сколько женщин у него было после развода: "Нельзя растворяться".
Также Politeka писала, что Злата Огневич вышла в свет в подарке от мужчины, которого выгнала из "Холостячки": "Ношу с удовольствием".