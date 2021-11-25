"Пока ничего так выгляжу"

Известная украинская певица Анастасия Приходько примерила ультракороткое платье, продемонстрировав поклонникам образ, и задумалась о похудении.

Как пишет Politeka.net, звезда, которая запомнилась многим как самая строгая судья проекта «Співають всі», подразнила фанатов новыми кадрами в своих Сториз. Так, Приходько показала, как собирается на съемки, примеряя непривычные образы.

Она опубликовала фото, на котором стояла перед зеркалом в черном платье с ультракороткой юбкой, полностью открывающей ее ноги. Стоит отметить, что обычно певица выбирает куда более сдержанные наряды.

«Собираюсь на съемку. Не сильно коротко», - поинтересовалась у своих подписчиков Приходько.

Позже она показала себя уже в машине и призналась, что наряд пришлось сменить.

«Все-таки на улице холодно и я решила надеть штаны. А можно было куда-нибудь пойти в коротюсеньком…Вообще пока ничего так выгляжу – мать троих детей», - похвасталась певица.

В то же время она отметила, что ей нужно немного сбросить вес.

«Но ножки надо чтобы чуть похудели…Вообще надо похудеть. Надо встать на весы…завтра с утра встану – взвешусь. Если что-то там будет критично, будем с вами сидеть на диете. Надо контролировать!», - пообещала Приходько.

Напомним, судья «Співають всі» Приходько резко высказалась о женщинах.

Как сообщала Politeka, судья "Співають всі" Приходько решила не молчать о том, как изменилась с возрастом.

Также Politeka писала, что Приходько, тайно родившая сына, показала всех своих детей вместе.