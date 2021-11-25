Известная украинская певица Анастасия Приходько примерила ультракороткое платье, продемонстрировав поклонникам образ, и задумалась о похудении.
Как пишет Politeka.net, звезда, которая запомнилась многим как самая строгая судья проекта «Співають всі», подразнила фанатов новыми кадрами в своих Сториз. Так, Приходько показала, как собирается на съемки, примеряя непривычные образы.
Она опубликовала фото, на котором стояла перед зеркалом в черном платье с ультракороткой юбкой, полностью открывающей ее ноги. Стоит отметить, что обычно певица выбирает куда более сдержанные наряды.
«Собираюсь на съемку. Не сильно коротко», - поинтересовалась у своих подписчиков Приходько.
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Позже она показала себя уже в машине и призналась, что наряд пришлось сменить.
«Все-таки на улице холодно и я решила надеть штаны. А можно было куда-нибудь пойти в коротюсеньком…Вообще пока ничего так выгляжу – мать троих детей», - похвасталась певица.
В то же время она отметила, что ей нужно немного сбросить вес.
«Но ножки надо чтобы чуть похудели…Вообще надо похудеть. Надо встать на весы…завтра с утра встану – взвешусь. Если что-то там будет критично, будем с вами сидеть на диете. Надо контролировать!», - пообещала Приходько.
Напомним, судья «Співають всі» Приходько резко высказалась о женщинах.
Как сообщала Politeka, судья "Співають всі" Приходько решила не молчать о том, как изменилась с возрастом.
Также Politeka писала, что Приходько, тайно родившая сына, показала всех своих детей вместе.