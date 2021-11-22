Известная певица и судья "Співають всі" Настя Приходько, которая тайно родила сына Луку, показала всех троих детей вместе.

Как передает Politeka.net, Анастасия Приходько является популярной артисткой. Она прославилась благодаря своей победе на проекте "Фабрика Звезд". После этого, певица представляла Украину на международном конкурсе Евровидение в 2009-ом году.

Так, на этот раз певица опубликовала новую серию фото. На кадре Анастасия Приходько попала на обложку журнала "Отдохни" вместе со своим младшем сыном Лукой, которого тайно родила 8 месяцев назад. Также она показала снимок, где позирует вместе с тремя детьми - Нана, Гордей и Лука.

"Знакомьтесь, это Лука

Нашему малышу через несколько дней будет уже 8 месяцев

Мы очень любим смотреть мультики, вкусно и много кушать, а ещё играть с сестрой и братом



И передаём всем вам огромный привет", — рассказала Анастасия Приходько.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Какие прекрасные детки", "Какие же красивые дети у самой красивой мамы! 😍Супер! Фото очень красивые, образы стильные!", "У Вас прелестные дети и Вы шикарная мама".

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