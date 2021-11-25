Известная блогерша и победительница "Холостяка" с Заливако Анна Богдан поделилась необычным фото и призвала участвовать в ее конкурсе.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская блогерша и возлюбленная "Холостяка" Михаила Заливако Анна Богдан часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звёздная красотка поделилась в сети очаровательным фото, а в подписи к нему рассказала о новом этапе своего благотворительного розыгрыша.

На фотографии Анна запечатлена в светлой комнате с коричневым кожаным креслом, на спинку которого присела, повернувшись спиной к фотографу. Перед камерой она появилась в элегантном черном платье, которое подчеркнуло фигуру и оголило изящную спину. Волосы девушки собраны в интересную прическу, а лица почти не видно.

В подписи к публикации Богдан написала: "Чудес много не бывает. Сегодня мы хотим объявить не только о старте третьего этапа нашей благотворительной акции "Семь чудес для наших детей", а еще об одной нашей идее: сделать праздник для тех детей, в чьей жизни так мало чудес – детей из детских домов. Именно поэтому скоро мы соберем много подарочков, которые так любят дети, и отправимся к ним в гости, где устроим для них праздник".

Поклонники тут же принялись комментировать новое фото красотки: "Прекрасное чудо!", "Какое фото", "Верю в чудеса! Хочу подарок для моих детей", "Хочу чудо. Спасибо вам за то, что делаете", "Чудеса вокруг", "Хочу выиграть подарочек для внука", "Красивое фото".

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