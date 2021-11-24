Победительница шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако Анна Богдан часто показывает в Инстаграм, как усердно занимается в зале и поддерживает форму, чтобы не набрать лишнего.

Анна стала популярным блогером в Инстаграм после того, как победила на шоу «Холостяк», более того, оставшись в отношениях с Михаилом, ей пришлось много выдержать. Дело в том, что Богдан незаслуженно критиковали только из-за отношений с главным героем проекта.

Причем критика нередко переходила все границы, тем не менее, Анна выдержала наплыв критики и теперь спокойно ведет профили в социальных сетях. Также Анна честно рассказывает, что долгое время она не замечала, как набирает лишнее.

Только когда вес уже был далек от нужных отметок, Анна забила тревогу. Богдан пришлось сбрасывать 15 кг, чтобы привести себя в форму и чувствовать уверенно. Теперь она постоянный посетитель спортзала и занимается вместе также и с Михаилом.

Также Анна представила интересній кадр. На фото она запечатлена, видимо, на светлом фоне в фотостудии. Перед камерой она появилась в коротком и тонком платье атласной текстуры и светлого оттенка, которое отлично легло по фигуре и подчеркнуло длинные стройные ноги.

В подписи к публикации Богдан написала: "Пока победители первого этапа благотворительной акции "Семь чудес для наших детей" уже получают свои призы, мы готовы объявить о старте этапа "Чудо 2".

Напомним, Победительница "Холостяка" Богдан засветила интерьер квартиры, где живет с Заливако: "Заполнили...".

Как сообщала Politeka, Победительница "Холостяка" Анна Богдан поколотила одного из кавалеров Огневич: "Сегодня было все".

Также Politeka писала, что Победительница "Холостяка" Богдан заговорила о драках с парнями и комплексах: "Часто из-за этого плакала".