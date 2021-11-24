Известный бизнесмен и главный герой 11-го сезона проекта "Холостяк" Михаил Заливако рассказал о трудностях в отношениях с Анной Богдан.

Как передает Politeka.net, Михаил Заливако является предпринимателем из Харькова, он известен как участник 11-ого сезона шоу "Холостяк". Там они познакомились с бывшей женой Андрея Богдана - Анной Богдан. Сейчас Михаил и Анна в отношениях.

Так, на этот раз "Холостяк" опубликовал новые Сториз. Михаил Заливако часто общается со своими поклонниками и отвечает на их вопросы в социальных сетях. Он решил рассказать о том, какие трудности ему пришлось пройти вместе с Анной Богдан в отношениях после проекта "Холостяк".

"Думаю, что когда постоянно проговариваешь всё, то думаю, их не сильно замечаешь, эти трудности. А так, как и у всех. Наверное, когда есть всегда у каждого своя точка зрения, стоишь на своём", — поделился Михаил Заливако.

Ранее сообщалось, избранница "Холостяка" Заливако Богдан в тонком платье показала свое главное достоинство: "Мы готовы"

Также, победительница "Холостяка" Богдан в шелковом топе и шортиках показала, кто скрашивает ее вечера: "Хорошо..."

Politeka рассказывала, экс-"холостяк" Заливако рассказал о расставаниях с девушками до Анны Богдан: "Я причинил боль"