Певица Надя Дорофеева, которая недавно выпустила новую песню "Я не твоя первая", показала эффектный танец, записав видео для ТикТок.

Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева выпустила новую песню "Я не твоя первая", которая является кавер-версией хита группы t.A.T.u "Подари мне любовь". Звезда уже опубликовала mood-видео на песню, которое опубликовала у себя на Ютубе. Ролик собрал почти 100 тысяч просмотров и собрал более 7 тысяч лайков. Не забывает Надя и о ТикТок, где делится самым интересным.

На новом видео Надя была в футболке и джинсах. звезда танцевала, радуя движениями. Также Дорофеева засветила окрашенную прядь волос.

Фанаты поставили более 11 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ооо, новый цвет", "Я перед зеркалом", "Почему сейчас везде эта песня", "Подожди, уже перекрасила прядь?", "Что за крутая футболка? Ну и Надя бесподобна".

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