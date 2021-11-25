Жена хореографа и судьи "Танців з зірками" Влада Ямы Лилиана показала, как поддерживает свою фигуру в идеальной форме.

Как пишет Politeka.net, Влад и Лилиана более 10 лет вместе, но решили узаконить отношения только в 2015 году. У пары есть сын Леон, которого они показали только в конце 2020 года. До этого лицо мальчика семья решила не показывать. Лилиана Яма, как и звездный хореограф, ведет страничку в Инстаграм, где делится всем интересным.

В новыс сторис Лилиана Яма показала, как их сын Леон занимается плаваньем.

При этом пока у мальчика идет занятие Лилиана Яма также не стала терять времени. Она показала, какие упражнения выполняет для поддержания фигуры. В частности в єто тренировку вошли приседания приседания с бодибаром, выпады и качание пресса.

Отметим, в поддержании фигуры большую роль играет питание. Так Лилиана Яма поделилась рецептом салата, который можно есть на ночь.

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