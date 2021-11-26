Известный ресторатор и судья шоу «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво честно рассказал о том, какими видит украинцев, и что его удивляет в нашем народе.

Как известно, 49-летний шеф-повар родился и вырос в Колумбии. Позже он уехал работать в Канаду, затем успел попутешествовать по миру и лишь после этого осел в Украине.

Как пишет Politeka.net, в новых Сториз Хименес-Браво признался, что понять культуру и язык украинцев ему поначалу было очень трудно.

«Рассказать, как я вижу Украину и украинцев сегодня?», - обратился к поклонникам шоумен.

Начать Эктор решил с хорошего.

«Я очень люблю, что украинцы – очень-очень открытые! И они всегда говорят от сердца. Если мне нужно помочь, украинцы всегда хотят помогать – без проблем!», - рассказал шеф-повар.

Он признался, что в других странах люди ведут себя по-другому.

«В других странах все по-другому. В других странах люди тоже добрые, но такое чувство, что они надевают маску, правда?», - поделился своими впечатлениями Хименес-Браво.

Напомним, судья "Мастер Шеф" Мартыновская насмешила Хименеса-Браво своим "бабушкиным" поведением.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из «Мастер Шеф» признался, что его удивляет в украинцах.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво назвал причину своей бессонницы и трясущихся рук.