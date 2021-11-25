Известный ресторатор, шоумен и судья программы "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво часто пошучивает на шоу вместе со своими коллегами Ольгой Мартыновской и Владимиром Ярославским, и это попадает на видео.

Проект "Мастер Шеф" с Эктором Хименесом-Браво выходит на телеэкраны с 2011 года, передает Politeka.net. Зрители любят шоу за необычные задания, разных участников и за судей, которые умеют пошутить сами над собой.

В новом видео на официальной Инстаграм-странице шоу показали один из забавных моментов. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Мартыновская ела блюдо. приготовленное участником, а в это время Эктор Хименес-Браво поинтересовался: "Бабушка, как?", на что Ольга ответила, изображая голос старушки: "Вкусненько!". Оба ее коллеги, включая Ярославского, рассмеялись.

"Бабушкины котлетки всегда самые вкусные! Пиши в комментарии любимые блюда детства 😉", - написали авторы поста.

За час публикация собрала более 3000 просмотров и много комментариев.

"Борщ бабушки. Голубцы", "Классное шоу, но СТБ все сделало, чтобы его нельзя было смотреть, а жаль теперь этот канал сам не интересует", "Хлеб и пирожки в печи, борщ, конфеты "Петушки" 😋😔", "Тушеная картошка, фаршированный перец - бабушки", - написали пользователи сети.

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