Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская решила поделиться с поклонниками рецептом, который должен пригодиться любой хозяйке.
Популярный кулинар нередко делится хорошими рецептами, которые должны пригодиться любой хозяйке, передает Politeka.net.
Так, звезда в своем Инстаграм дала рецепт нереально вкусной творожной плетенки с орехами.
Для теста понадобятся:
- 300 г творога (жирность 5%);
- 200 г муки;
- 200 г сливочного масла (холодного);
- 8 г разрыхлителя;
- щепотка соли.
Ореховая начинка:
Редкое фото Софии Ротару с отцом всколыхнуло Сеть, как он выглядел: "Всегда в нашем сердце..."
Ольга Харлан в шаге от победы на "Танцях з зірками" поделилась откровением о Дикусаре: "Мы с Димой..."
Трагедия в Черном море, перевернулась лодка с людьми: есть жертвы
Огневич неожиданно обратилась к Хветкевичу, которого выгнала из "Холостячки": "Андрей, я очень…"
Штраф до 5100 гривен с конфискацией: в Украине вступил в силу новый закон, подробности
- 100 г грецких орехов;
- 50 г тростникового сахара (или белого сахара);
- 5 г корицы;
- 30 г сливочного масла;
- 30 мл черного рома.
Чтобы приготовить тесто, перетрите творог через сито, насыпьте муку на противень, натрите масло с помощью терки в муку, смешайте. Добавьте разрыхлитель и соль.
В получившуюся крошку добавьте творог и замесите тесто. Полученное оберните пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 1-2 часа.
Для ореховой начинки: обжарьте орехи, все ингредиенты соедините в мерном стакане и измельчите погружным блендером до однородной консистенции.
Для плетенки: достаньте тесто из холодильника, посыпьте стол мукой и раскатайте в толщину 5-4 мм, 45х35 см.
Далее равномерно промажьте тесто ореховой начинкой лопаткой или ложкой. Свернуть в рулет, и отступив от края два-три см, разрезать вдоль, и сформировать косичку.
Плетенку положить на противень с пергаментом и отправить в разогретую духовку до 180 градусов, с конвекцией на 30-35 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой. После - дать остыть и посыпать пудрой.
Напомним, что судья "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт "уютного" десерта с ягодами
Как сообщала Politeka, победительница "Мастер Шеф" Глинская показала мужчину, который с ней уже 20 лет
Также Politeka писала, что заплаканная любимица Эктора из "Мастер Шеф" Глинская рассказала о своей беде