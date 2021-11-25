Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская решила поделиться с поклонниками рецептом, который должен пригодиться любой хозяйке.

Популярный кулинар нередко делится хорошими рецептами, которые должны пригодиться любой хозяйке, передает Politeka.net.

Так, звезда в своем Инстаграм дала рецепт нереально вкусной творожной плетенки с орехами.

Для теста понадобятся:

  • 300 г творога (жирность 5%);
  • 200 г муки;
  • 200 г сливочного масла (холодного);
  • 8 г разрыхлителя;
  • щепотка соли⁣.

Ореховая начинка:

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  • 100 г грецких орехов; ⁣
  • 50 г тростникового сахара ⁣(или белого сахара)⁣;
  • 5 г корицы;
  • 30 г сливочного масла;
  • 30 мл черного рома.

Чтобы приготовить тесто, перетрите творог через сито, насыпьте муку на противень, натрите масло с помощью терки в муку, смешайте. Добавьте разрыхлитель и соль.

В получившуюся крошку добавьте творог и замесите тесто. Полученное оберните пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 1-2 часа.

Для ореховой начинки: обжарьте орехи, все ингредиенты соедините в мерном стакане и измельчите погружным блендером до однородной консистенции.

Для плетенки: достаньте тесто из холодильника, посыпьте стол мукой и раскатайте в толщину 5-4 мм, 45х35 см.

Далее равномерно промажьте тесто ореховой начинкой лопаткой или ложкой. Свернуть в рулет, и отступив от края два-три см, разрезать вдоль, и сформировать косичку.

Плетенку положить на противень с пергаментом и отправить в разогретую духовку до 180 градусов, с конвекцией на 30-35 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой. После - дать остыть и посыпать пудрой.

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