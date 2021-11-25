Молодая невеста 19-летнего победителя шоу "Голос. Діти" и "Голос країни-10" Романа Сасанчина, которая находится на последних месяцах беременности, удивила признанием.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Иванна решила поговорить о суевериях, которые сопровождают беременных.

«Суеверия на счет беременности, как меня это достало! Нельзя красить волосы, нельзя остригать волосы, ты что ешь роллы «суши)? Беременным нельзя их есть. То, что нельзя стричься это самое интересное? Что я сделаю этим ребенку? Ничего! Красить волосы – это очень вредно, а именно дышать той химией, но краска без аммиака разрешается», - отметила девушка.

По словам Иванны, роллы и суши нельзя есть, если в них присутствует сырая рыба.

«А другие роллы, прошедшие термическую обработку можно, и в них нет ничего вредного! А вы как думаете, верить этим предрассудкам?», - обратилась к поклонникам Иванна.

Добавим, что молодые люди активно готовятся к пополнению в семье.

Напомним, что Иванна столкнулась с новой проблемой во время беременности: «Думала, что все, коньки отброшу».

Как сообщала Politeka, Роман Сасанчин с беременной невестой разозлили сеть: "Ничего хорошего".

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