На відомого артиста і переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина обрушилася хвиля негативу через фото з вагітною нареченою.

Як передає Politeka.net, Роман Сасанчин є переможцем проектів "Голос країни" та "Голос країни. Діти". Зараз він зі своєю невісткою Іванною чекає первістка, а саме доньку.

Так, цього разу на сторінці програми "ЖВЛ" в Instagram опублікували нові фото. На кадрах переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин позує на камеру зі своєю нареченою Іванною, яка вже на 9 місяці вагітності.

"Роман Сасанчин поділився неймовірно зворушливими фотографіями зі своєю коханою дівчиною😍

Правда, вони дуже милі та щасливі?", — запитали на акаунті.

Користувачі мережі залишили безліч коментарів під фото, де негативно відреагували на фото: "Хто це взагалі?", "Це зайве, як на мене", "Для чого?", "Це особисте фото, не для публікацій", "Виношувати дитину - це таїнство, це дуже особисте, це очікування появи на світ маленького чоловічка, навіщо виставляти на весь світ такі фото?", "Погані фотографії", "Жах. Нічого хорошого не бачу", "Гидко дивитися".

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