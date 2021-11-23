Невеста 19-летнего победителя вокальных шоу "Голос. Діти" и "Голос країни-10" Романа Сасанчина, Иванна, показал живот во время фотосессии и рассказала о своем страхе.

Роман Сасанчин вместе со своей невестой находятся в ожидании малыша, пишет Politeka.net. Пара уже скоро должна стать родителями, о чем свидетельствует большой живот девушки.

В новой фотосессии певец обнял любимую, прикасаясь к ее животу. В посте красотка рассказала о своем страхе перед родами, и какие вопросы ее волнуют.

"Чем ближе к дате наших родов, тем больше я чувствую страх, хотя скорее я не думала, что буду бояться 🙈 боюсь, а как это должно быть? Или я справлюсь? Сильно ли больно будет? Ааааааааа, а больше всего боюсь, справится ли доченька 🥺 боюсь, чтобы ей не навредить, чтобы ей не было больно", - поделилась невеста Романа Сасанчина.

Девушка в конце добавила, что внутри уверена - все будет хорошо.

"Осталось всего 3/4 недели 🙈 представляете, уже совсем скоро нас будем трое 👨‍👩‍👧. А какие у вас ощущения были перед родами?", - поинтересовалась красотка.

"Все будет хорошо не переживай 😍 он всегда рядом 😍😍", "Красивые 😍 счастья вам💕", "Все будет хорошо, ты самая лучшая 💕. Ничего не бойся", "Все будет хорошо 😍🙌 Не переживай, легких родов ❤️🙏", - написали пользователи Сети.

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