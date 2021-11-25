На известного артиста и победителя "Голоса країни" Романа Сасанчина обрушилась волна негатива из-за фото с беременной невестой.

Как передает Politeka.net, Роман Сасанчин является победителем проектов "Голос країни" и "Голос країни. Діти". Сейчас он со своей невесткой Иванной ждет первенца, а именно дочку.

Так, на этот раз на странице программы "ЖВЛ" в Инстаграм опубликовали новые фото. На кадрах победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин позирует на камеру со своей невестой Иванной, которая уже на 9 месяце беременности.

"Роман Сасанчин поделился невероятно трогательными фотографиями со своей любимой девушкой😍

Правда, они очень милые и счастливые?", — спросили на аккаунте.

Пользователи сети оставили множество комментариев под фото, где негативно отреагировали на фото: "Кто это вообще?", "Это лишнее, как по мне", "Для чего?", "Это личное фото, не для публикаций", "Вынашивать ребенка - это таинство, это очень личное, это ожидание появления на свет маленького человечка, зачем выставлять на весь мир такие фото?", "Плохие фотографии", "Ужас. Ничего хорошего не вижу", "Противно смотреть".

Ранее сообщалось, победитель "Голосу країни" Сасанчин решился спеть со своей беременной невестой: "Классный тандем"

Также, невеста победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина перед родами выдала все, чего боится: "Чем ближе к дате..."

Politeka рассказывала, беременность невесты победителя "Голосу країни" оказалась под угрозой: "Стараюсь молиться"