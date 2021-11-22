Наречена 19-річного переможця вокальних шоу "Голос. Діти" і "Голос країни-10" Романа Сасанчина, Іванна, розповіла про погане самопочуття під час вагітності.

Роман Сасанчин разом з коханою Іванною скоро повинні стати батьками, у коханих повинна народитися дівчинка, пише Politeka.net. 23-річна наречена переможця шоу активно веде сторінку в Instagram, де ділиться подробицями свого життя і відповідає на питання фоловерів.

Іванні під час вагітності кілька разів ставало погано, також вона скаржилася на болі в спині, і навіть розповідала, що потрапила в лікарню в загрозою викидня, тому фоловери поцікавилися станом здоров'я дівчини зараз.

"Вчора дуже погано було. У мене був тиск ... 70 на 40, якось так. Так, я взагалі думала, що все, коньки відкину. Але начебто все обійшлося. Зараз все більш менш нормально", - розповіла дівчина в нових сторіс.

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