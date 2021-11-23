Наречена 19-річного переможця вокальних шоу "Голос. Діти" і "Голос країни-10" Романа Сасанчина, Іванна, показав живіт під час фотосесії і розповіла про свій страх.

Роман Сасанчин разом зі своєю нареченою перебувають в очікуванні малюка, пише Politeka.net. Пара вже скоро повинна стати батьками, про що свідчить великий живіт дівчини.

У новій фотосесії співак обійняв кохану, торкаючись до її живота. У пості красуня розповіла про свій страх перед пологами, і які питання її хвилюють.

"Чим ближче до дати наших пологів, тим більше я відчуваю страх, хоча швидше я не думала, що буду боятися 🙈 боюся, а як це має бути? Або я впораюся? Чи сильно боляче буде? Ааааааааа, а найбільше боюся або впорається донечка 🥺 боюся, щоб їй не нашкодити, щоб їй не було боляче", - поділилася наречена Романа Сасанчина.

Дівчина в кінці додала, що всередині впевнена - все буде добре.

"Залишилося всього 3/4 тижні уявляєте, вже зовсім скоро нас будемо троє👨 👩 👧. А які у вас відчуття були перед пологами?",- поцікавилася красуня.

"Все Буде Добре не переживай 😍 він завжди поруч😍 😍"," красиві 😍 щастя вам💕", " все буде добре, ти найкраща 💕. Нічого не бійся", "Все Буде Добре 😍 🙌 Не переживай, легких пологів ❤️🙏", - написали користувачі Мережі.

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