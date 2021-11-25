Певица Оля Полякова поразила Андрея Данилко и Олега Винника своими новыми выходками на шоу «Маска» на глазах у зрителей.
Как пишет Politeka.net, видео с подборкой забавных кадров появилось на странице проекта в Инстаграм. Как известно, Полякова, Данилко, Винник, Настя Каменских и Дзидзьо выполняют роли звездных детективов в шоу «Маска». При этом знаменитости не только отгадывают участников, но и постоянно шутят между собой.
Так, в новом выпуске Полякова отметится сразу несколькими выходками.
В одном из опубликованных отрывков речь зашла о необычных экспериментах с едой.
«Я тоже ел кошачий корм», - признался ведущий шоу Владимир Остапчук.
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«Я ел не сухой, я ел консерву!», - ответил Дзидзьо.
Полякова также решила «вставить свои пять копеек»:
«А я еще и на лоток ходила», - произнесла певица, слегка присаживаясь в своем розовом костюме с заячьими ушками.
Сидящий рядом Андрей Данилко выглядел пораженным.
В следующем отрывке уже сам артист решил повеселиться с певицей.
«У тебя в с**ях метафан», - произнес Данилко, доставая конфетти из декольте Поляковой.
«Смотри-смотри! Под предлогом того, что он меня чистит залез мне в пазуху и помацал», - тут же похвасталась певица.
В этот момент Олег Винник выглядел обреченным и измученным.
Напомним, зрители шоу «Маска» озвучили, кто прячется в костюме Тигра.
Как сообщала Politeka, Полякова опозорилась перед Данилко на шоу «Маска».
Также Politeka писала, что Андрей Данилко пристыдил Полякову и шлепнул Настю Каменских.