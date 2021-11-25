Певица Оля Полякова поразила Андрея Данилко и Олега Винника своими новыми выходками на шоу «Маска» на глазах у зрителей.

Как пишет Politeka.net, видео с подборкой забавных кадров появилось на странице проекта в Инстаграм. Как известно, Полякова, Данилко, Винник, Настя Каменских и Дзидзьо выполняют роли звездных детективов в шоу «Маска». При этом знаменитости не только отгадывают участников, но и постоянно шутят между собой.

Так, в новом выпуске Полякова отметится сразу несколькими выходками.

В одном из опубликованных отрывков речь зашла о необычных экспериментах с едой.

«Я тоже ел кошачий корм», - признался ведущий шоу Владимир Остапчук.

«Я ел не сухой, я ел консерву!», - ответил Дзидзьо.

Полякова также решила «вставить свои пять копеек»:

«А я еще и на лоток ходила», - произнесла певица, слегка присаживаясь в своем розовом костюме с заячьими ушками.

Сидящий рядом Андрей Данилко выглядел пораженным.

В следующем отрывке уже сам артист решил повеселиться с певицей.

«У тебя в с**ях метафан», - произнес Данилко, доставая конфетти из декольте Поляковой.

«Смотри-смотри! Под предлогом того, что он меня чистит залез мне в пазуху и помацал», - тут же похвасталась певица.

В этот момент Олег Винник выглядел обреченным и измученным.

Напомним, зрители шоу «Маска» озвучили, кто прячется в костюме Тигра.

Как сообщала Politeka, Полякова опозорилась перед Данилко на шоу «Маска».

Также Politeka писала, что Андрей Данилко пристыдил Полякову и шлепнул Настю Каменских.