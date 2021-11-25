Голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли, которая недавно снялась в блокбастере «Вечные», впечатлила фигурой на архивных фото.

Как пишет Politeka.net, 46-летняя актриса продолжает будоражить фантазию поклонников, несмотря на то, что давно не появляется на людях в откровенных нарядах. Однако на фан-страничках регулярно публикуют ее архивные фото, где красотка козыряет своей невероятной фигуркой.

Так, на одном из фото Анджелина Джоли позировала в коротеньком топе и штанах с низкой посадкой. Она впечатлила тонкой талией и пышным бюстом. Вид у Джоли был очень дерзкий и соблазнительный.

«Ты такая красивая», «Я люблю тебя мой друг», «С Днем Благодарения тебя, красотка», «Ты выглядишь потрясающе», «В другом воплощении я хочу быть этой очень красивой женщиной, мне нравятся все ее фильмы», «Дерзкая», «Хищница», - пишут пользователи сети.

Отметим, что ранее Анджелина Джоли регулярно принимала участие в откровенных съемках и даже снималась в фотосессиях без одежды.

Напомним, что Джоли в зеленом платье-балахоне прогулялась с дочкой: кадры.

Как сообщала Politeka, Джоли в белом платье очаровала видом на природе: "Можно вечно наблюдать".

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