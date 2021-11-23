Голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі, яка змогла відзначитися епічною появою на прем'єрному показі "вічних", зацікавила зовнішністю на заході з дочкою.

Після розлучення з Бредом Піттом Анджеліна Джолі за весь час з'явилася на пубілчних і важливих заходах лише кілька разів. В останні пару місяців артистка трохи послабила контроль над життям і вирішила відвідати вечори разом з дітьми.

Після представлення фільму «вічні", де знімалася Джолі, пройшов показ стрічки і на Римському кінофестивалі. Тоді Джолі вирушила з дітьми на екскурсію по Ватикану, а вже напередодні ввечері велике зоряне сімейство помітили в Лондоні.

Тоді зірці вдалося привернути увагу оригінальним чином. Джолі вибрала смарагдове плаття-балахон, змінивши звичній для себе монохромної палітрі. Також несподіваним став і вибір взуття-туфлі-човники на шпильці.

Як можна помітити, 46-річна актриса є кумиром мільйонів людей по всьому світу. У соцмережах створені сотні фанатських сторінок, присвячених зірці.

На одній з таких сторінок в Instagram з'явилося фото красуні з червоної доріжки. Знімок обробили у фотошопі, перетворивши Джолі в подобу ляльки Барбі.

Нагадаємо, що Джолі показала, наскільки ідеально виглядає в чорному:"позбавляєш дару мови".

Також Politeka писала, що Анджеліна Джолі в елегантному вбранні показала, що завжди виглядає ідеально: "не здає позиції".

А ще Politeka розповідала, що Джолі з мінімумом макіяжу довела, що завжди була хороша: "тут є підступ".