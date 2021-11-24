Голлівудська актриса і режисерка Анджеліна Джолі, яка змогла відзначитися епічною появою на прем'єрному показі "Вічних", вразила ефектним образом в чорному.

Як пише Politeka.net, артистка може похвалилися не тільки яскравою зовнішністю, а й почуттям стилю. Довгі роки Анджеліна Джолі експериментувала з образами, носила різний одяг, фарбувала волосся, приміряла різні і зухвалі образи. Однак останнім часом вона надає перевагу більш стриманому вбранню.

Присвячені Анджеліні Джолі фон-сторінки в соцмережах часто показують її образи з різних подій та повсякденного життя.

Так, в одному з постів показали артистку в чорному тренчі, надітому на топ такого ж кольору.

Користувачі мережі не поскупилися на компліменти.

«Неземна краса», «Богиня», «Королева на всі часи. Ти виглядаєш дуже молодо», «Неймовірна», «Виглядає чарівно», «Як їй це вдається», - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що Джолі показала, наскільки ідеально виглядає в чорному:"позбавляєш дару мови".

Також Politeka писала, що Анджеліна Джолі в елегантному вбранні показала, що завжди виглядає ідеально: "не здає позиції".

А ще Politeka розповідала, що Джолі з мінімумом макіяжу довела, що завжди була хороша: "тут є підступ".