Голлівудська актриса і режисерка Анджеліна Джолі, яка змогла відзначитися епічною появою на прем'єрному показі "Вічних", вразила ефектним образом в чорному.
Як пише Politeka.net, артистка може похвалилися не тільки яскравою зовнішністю, а й почуттям стилю. Довгі роки Анджеліна Джолі експериментувала з образами, носила різний одяг, фарбувала волосся, приміряла різні і зухвалі образи. Однак останнім часом вона надає перевагу більш стриманому вбранню.
Присвячені Анджеліні Джолі фон-сторінки в соцмережах часто показують її образи з різних подій та повсякденного життя.
Так, в одному з постів показали артистку в чорному тренчі, надітому на топ такого ж кольору.
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Користувачі мережі не поскупилися на компліменти.
«Неземна краса», «Богиня», «Королева на всі часи. Ти виглядаєш дуже молодо», «Неймовірна», «Виглядає чарівно», «Як їй це вдається», - пишуть у коментарях.
Нагадаємо, що Джолі показала, наскільки ідеально виглядає в чорному:"позбавляєш дару мови".
Також Politeka писала, що Анджеліна Джолі в елегантному вбранні показала, що завжди виглядає ідеально: "не здає позиції".
А ще Politeka розповідала, що Джолі з мінімумом макіяжу довела, що завжди була хороша: "тут є підступ".