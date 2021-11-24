Голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі, яка з давніх пір веде закритий спосіб життя, за останній час лише кілька разів з'явилася на світстких вечорах і відразу вразила образами.
Популярна виконавиця звикла раніше бути в центрі уваги і обговорень, тому часто давала інтерв'ю і спілкувалася з пресою на заходах. Зараз Джолі уникає подібних випадків, тому особисті кадри з нею вважаються великою рідкістю.
Особливо рідкісні фото, на яких Джолі невимушено веселиться або посміхається. Після розлучення з Піттом вона навіть змінила стиль на більш скромний. Фанати люблять згадувати, якою позитивною і відкритою актриса була раніше.
На одному з таких фото Джолі виблискувала в білій сукні без принтів і щасливо посміхалася. Мінімум макіяжу і природність образу привернули фанатів:
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"Супер Фото Анджеліни, красива любов; можна вічно спостерігати; завжди люблю тебе😍; я люблю тебе; твій сміх дуже красивий; ще вона королева посмішок💯; Красиво, найкраще 👌 ❤ 💖; прекрасна картинка; така красива❤; Джолі, моя посмішка така ж, як у тебе, я твій близнюк, ми Близнюки; солодка морська посмішка; красива лялька».
Також нещодавно Джолі відвідала важливий вечір свого друга і привітала його з прем'єрою фільму.
Нагадавши, дочка Анджеліни Джолі підкорила видом в сарафані з маминого плеча.
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Також Politeka писала, що Джолі в чорній сукні на тонких бретельках ледь не впустила пружні принади.