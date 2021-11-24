Голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли, которая с давних пор ведет закрытый образ жизни, за последнее время лишь несколько раз появилась на светстких вечерах и сразу поразила образами.

Популярная исполнительница привыкла ранее быть в центре внимания и обсуждений, поэтому часто давала интервью и общалась с прессой на мероприятиях. Сейчас Джоли избегает подобных случаев, поэтому личные кадры с ней считаются большой редкостью.

Особенно редкие фото, на которых Джоли непринужденно веселится или улыбается. После развода с Питтом она даже сменила стиль на более скромный. Фанаты любят вспоминать, какой позитивной и открытой актриса была ранее.

На одном из таких фото Джоли сверкала в белом платье без принтов и счастливо улыбалась. Минимум макияжа и естественность образа привлекли фанатов:

«Супер фото Анджелины, красивая любовь; можно вечно наблюдать; Всегда люблю тебя😍; Я люблю тебя; Твой смех очень красивый; Еще она королева улыбок💯; Красиво, самое лучшее 👌 ❤ 💖; Прекрасная картинка; Такая красивая❤; Джоли, моя улыбка такая же, как у тебя, я твой близнец, мы близнецы; сладкая морская улыбка; красивая кукла».

Также недавно Джоли посетила важный вечер своего друга и поздравила его с премьерой фильма.

Напомним, дочь Анджелины Джоли покорила видом в сарафане с маминого плеча.

Как сообщала Politeka, Джоли показала, как свести с ума одним взглядом.

Также Politeka писала, что Джоли в черном платье на тонких бретельках едва не выронила упругие прелести.