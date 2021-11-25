Известная хореограф, звезда и победительница «Танцев со звездами» Илона Гвоздева, которая за последнее время попала сразу в несколько скандалов, показала, как зажигает дома.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у Гвоздевой появилось забавное видео, на котором она устроила танцевальное представление. Артистка решила провести конкурс для своих поклонников, устроив танцы вокруг подарков.

Поклонники пришли в восторг от танцев Гвоздевой.

«Такая смешная», «Илона, вы просто прекрасна без лишних слов!», «Илона прекрасна! Танцует классно! Добилась успеха! Никто не помеха!», «Илона, вы такая зажигалка», «С такой не соскучишься», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Илона Гвоздева стала победительницей «Танцев со звездами» в паре с комиком Игорем Ласточкиным. В одном из сезонов хореограф приняла участие, будучи на последних месяцах беременности. В новом сезоне проекта артистка не участвовала, но умудрялась комментировать все выступления звезд.

Напомним, что Илона Гвоздева рассказала, зовут ли ее в жюри «Танцев со звездами».

Как сообщала Politeka, Илона Гвоздева эмоционально обратилась к Алине Гросу: "Прости...".

Также Politeka писала, что Гвоздева вся в блестках впечатлила новым образом: "Вообще не похожа на себя".