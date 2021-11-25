Відома хореограф і переможниця "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова емоційно звернулася до Аліни Гросу, яка довела її до сліз.

Як передає Politeka.net, Ілона Гвоздьова є відомою танцівницею і хореографом. Вона прославилася завдяки своїй участі в шоу "Танцюють всі", де потрапила до трійки кращих танцівниць України. Через кілька років вона взяла участь у проєкті "Танці з зірками", де здобула перемогу.

Так, цього разу танцівниця опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ілона Гвоздьова звернулася до Аліни Гросу і подякувала їй за запрошення на концерт, на якому отримала безліч позитивних емоцій.

"Аліночка, величезне тобі спасибі за запрошення на такий концерт. Я тебе вітаю, це був неймовірно крутий концерт і не просто десь, а в Палаці "Україна". Це чудова прем'єра, чудовий початок", - вітає Ілона Гвоздьова.

"Він був чесним, позитивним, потужним, емоційним. Спасибі тобі, за твою щирість, за твій голос, за твої пісні. Реально кайфанула. Прости, що не залишилася на банкет", — привітала Аліну Гросу хореограф.

Нагадаємо, що Аліна Гросу довела Ілону Гвоздьову до сліз своєю піснею про маму.

"Я за кадром в соплях вже і в сльозах", - висловила свої почуття Ілона Гвоздьова.

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