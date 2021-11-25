Известная хореограф и победительница "Танців з зірками" Илона Гвоздева эмоционально обратилась к Алине Гросу, которая довела её до слез.

Как передает Politeka.net, Илона Гвоздева является известной танцовщицей и хореографом. Она прославилась благодаря своему участию в шоу "Танцуют все", где попала в тройку лучших танцовщиц Украины. Через несколько лет она приняла участие в проекте "Танці з зірками", где одержала победу.

Так, на этот раз танцовщица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Илона Гвоздева обратилась к Алине Гросу и поблагодарила её за приглашение на концерт, на котором получила множество позитивных эмоций.

"Алиночка, огромное тебе спасибо за приглашение на такой концерт. Я тебя поздравляю, это был невероятно крутой концерт и не просто где-то, а в палаце "Україна". Это замечательная премьера, замечательное начало", - поздравила Илона Гвоздева.

"Он был честным, позитивным, мощным, эмоциональным. Спасибо тебе, за твою искренность, за твой голос, за твои песни. Реально кайфанула. Прости, что не осталась на банкет", — поздравила Алину Гросу хореограф.

Напомним, что Алина Гросу довела Илону Гвоздеву до слёз своей песней про маму.

"Я за кадром в соплях уже и в слезах", — выразила свои чувства Илона Гвоздева.

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