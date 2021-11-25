Культовая певица Мадонна поделилась эмоциональным постом после того как столкнулась с неприятностями, опубликовав в сети провокационные фото.

Как пишет Politeka.net, 63-летняя звезда выступила против цензуры в отношении женского тела. Ранее артистка опубликовала в Инстаграм серию фотографий, на которых позировала в спальне в белье, колготах в сеточку и туфлях на каблуках.

Однако, модераторы соцсети посчитали снимки слишком откровенными, и заблокировали публикацию. В результате Мадонне пришлось перезаливать фото.

«Я публикую фотографии, снятые Instagram без предупреждения или уведомления...Причина, которую они озвучили моим менеджерам, которые не занимаются моим аккаунтом, заключалась в том, что была открыта небольшая часть моего соска. Меня до сих пор поражает то, что мы живем в культуре, которая позволяет показывать каждый дюйм тела женщины, кроме соска», - возмутилась певица.

Она обратила внимание на то, что и другие части тела женщины могут быть сексуализированны, однако только соски подвергаются такой жесткой цензуре.

«Благодарю за то, что мне удалось сохранить рассудок через четыре десятилетия цензуры… сексизма… эйджизма и женоненавистничества», - добавила Мадонна, явно делая отсылку к американскому Дню Благодарения.

На фото певица позировала на кровати и на полу, принимая вызывающие позы. На этот раз она «прикрыла» самые интимные места смайликами.

Напомним, 63-летняя Мадонна, увлекшись пластикой, перестает быть похожей на себя.

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